Sivas'ta feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı

Kaza saat 05.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi Alacahan köyü Abdal Boğan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Muhammet Petek idaresindeki 61 S 0758 plakalı yolcu otobüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 63 S 7836 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Mehmet Faruk ve Hasan Rızvanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken Nesra, Ömer (20) M.Y.R. ile (4) yolcu otobüsünün muavini Halil İbrahim Cebel (23) yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolcular olay yerine gelen başka bir otobüse bindirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit - Harun Üngör- Veysel Korkmaz

