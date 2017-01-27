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Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık

Sivas'ta telefonla aradığı kişileri kendisini polis diye tanıtıp ve 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan 1 kişi dolandırmak istediği şahsın dikkati sayesinde polisk eipleri tarafından yakalandı.

Sivasta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

27 Ocak 2017 11:58
Sivas'ta 'FETÖ' bahanesiyle dolandırıcılık - Tıkla İzle

26 Ocak Günü Kılavuz Mahallesi'nde ikamet eden Ç.A. isimli şahsı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan A.K. (22) 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek 2 bin 800 lira para aldı. Dolandırıldığını anlayan Ç.A. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlik sorulunca ev sahibini darp etti
Aynı gün 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan H.K. isimli şahsı da telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan ve aynı bahaneyle para isteyen A.K. ikamete gelerek parayı istediğinde ev sahibi H.K parayı hazırladığını ancak polis kimlik belgesini görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine şüpheli A.K. ev sahibine saldırarak sağ elinden yaralayarak darp etti. Durumun polis ekiplerine bildirmesinin ardından ev sahibi H.K.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri her iki olaya karışan kişinin aynı şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheli A.K'yi kentten ayrılmak üzere gittiği Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.K. adliyeye sevk edildi. 

Etiketler: dolandırıcılık, FETÖ bahanesi, Sivas


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