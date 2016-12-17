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Sivas'ta FETÖ'den 12 öğretmen tutuklandı

Sivas'ta FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 öğretmenden 12'si tutuklandı.


17 Aralık 2016 13:29

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan özel eğitim kurumlarında çalıştığı ve örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı öğretmenlerden 13'ü daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden Osman K., Rıfat Y., Şaban Ç., Tuncay A., İbrahim B., Uğur Mahmut E., Erkan B., Erhan K., Halil T., Mustafa Y., Mahmut A.. ve Gökhan K. tutuklandı, Halis G. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 28 öğretmen gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü de dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: fetö, Sivas


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