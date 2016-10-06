Vali Davut Gül, valilik makamında gerçekleştirdiği basın toplantısında 15 Temmuz'dan sonra Sivas'ta gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturmaları hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar bin 246 kişi hakkında işlem yapıldığını söyleyen Vali Gül, "Bu kişiler içerisinde 275 kişi şu anda tutuklu , 133'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 36 da aranan şahıs var. Toplamda 508 memur ihraç edildi. 88 soruşturma devam ediyor 650 tane de açığa alma var toplamda bin 246 tane yaptığımız işlem var. Sivil memur olarak ayrım yaptığımızda 152 sivil ile ilgili işlem yapılmış, 298 de memurlarla ilgili yapılan işlem var. Bu FETÖ ile ilgili yapılan süreç ayağın yere basması gereken, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çok net ifade ettiği talimatlarla yapılması gereken iştir. Bize söylenen 'adil olacaksınız', 'FETÖ'ye bulaşan kim olursa olsun kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek', 'sırf rakamlar fazla olsun diye suçsuz, günahsız kimse alınmayacak.' Sivas ilk baştan beri bu kriterlere uyarak çalışma yapan bir il bu anlamda da gerek savcılığımız, gerek emniyet müdürümüz, gerek istihbarat teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlar kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Sivas'ta bugün itibariyle tamamıyla bu olaylar bitmedi. Devam ediyor ve edecek. Bu bir süreç önemli olan suçluyla suçsuzu birbirinden ayırmak, doğru karar vermek, bu işlere bulaşmış kişilerin tespit edilerek adli makamlara teslim edilmesidir" dedi.

"Şehitlerin kanı asla yerde kalmayacak"

FETÖ soruşturmalarının şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Vali Gül, "Bu anlamda başka illerde olduğu gibi bizde de bu işler kararlılıkla devam etti ve edecek. Çoğu operasyonlardan basının haberi olmamış olabilir. Mesele 10 tane adamın eline kelepçe takıp fotoğraf verme meselesi değil. Mesele suçluların cezalandırılması, suçsuzların bu işe bulaşmamış kişilerin ayıklanması bu anlamda üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. Hassasiyetle davranıyoruz" diye konuştu.

"704 kişi itiraz etti"

Açığa alınanlar ve meslekten atılanlarla ile ilgili bir itiraz mekanizması kurulduğu ifade eden Gül, "Buna 704 kişi itiraz etti. Bu 704'ün içerisinde askeri okul öğrencileri var, emniyet, sağlık ve diğer kurumlardan personeller var. Bunları ilgili yerlere biz ilettik. Herkesin içi rahat olsun. Şehitlerin kanı asla yerde kalmayacak. Bu süreç Sivas'ta da, Türkiye genelinde de gittiği yere kadar gidecek. Vatandaşlardan ihbarda bulunanlar, bilgi verenler oluyor. Ama isimsiz ihbar istemiyoruz. Kendisini belli ederek 17-25 Aralık'ın da milat olduğunu bilerek 'Ben şu adamı gördüm. 17-25'ten sonra şu işleri yaptı' diyen varsa bizim kapımız da, emniyetin kapısı da, diğer kurumların kapısı da 24 saat açık. Ama kim olduğu belli olacak ve 17-25 Aralık'tan sonra olan olaylarla ilgili olacak" şeklinde konuştu.

Basında yer alan, Sivas'ta gerçekleştirilen öğretmen alımıyla ilgili mülakatta FETÖ imamının kızına 90 puan verilerek sınavın kazandırıldığı iddialarının sorulması üzerine Vali Gül, "Mülakatlar Sivas'ta yapıldı ama biz yapmadık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bir sistemi var. Bununla ilgili FETÖ bağlantısı komisyona gitmemişse komisyon bu anlamda bir tasarrufta bulunmamış olabilir. Bunu en iyi Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bilir. Komisyondaki arkadaşlara FETÖ'cü olduğuna dair bilgi gitmemişse gözden kaçırmış olabilirler. Bu ve buna benzer konularla bakanlığın bir çalışması vardır" açıklamasında bulundu.

Uğur Yiğit