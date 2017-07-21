Sivas'ta FETÖ'den 6 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 19 Temmuz günü gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kangal, Koyulhisar ve Suşehri ilçeleri ile Kahramanmaraş ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri firari olan 6 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Uğur Yiğit

