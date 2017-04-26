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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Sivasta FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

26 Nisan 2017 14:07

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sivas'ta da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte örgüte üye olduğu iddia edilen 36 şahıstan bu güne kadar haklarında herhangi bir yasal işlem yapılmayan ya da firari durumda olan 15 şahsa yönelik il merkezi, ilçeleri ile İstanbul, Kahramanmaraş ve Çorum illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında firari olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Uğur Yiğit
 


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