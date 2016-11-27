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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 7 askerden 4'ü gözaltına alındı.

Sivasta FETÖ/PDY operasyonunda 4 asker gözaltına alındı

27 Kasım 2016 20:36

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 7 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen diğer operasyonda Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan H.H.S. ve O.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.H.S. ile O.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Uğur Yiğit
SİVAS 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, paralel devlet yapılanması


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