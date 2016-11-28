Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada ilçe genelinde Veysel Ş.'nin, fuhuş yaptırmak üzere Tokat'tan Hacer B. adlı bir kadını ilçeye getirdiği tespit edildi. Takibe alınan Veysel Ş. fuhuşa teşvik, Hacer B. de fuhuş yapmak suçundan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Veysel Ş.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine de ulaşan polisler, şüphelinin Gözköy Köyündeki evinde yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uğur Yiğit