Kaza, sabah 08.30 sıralarında Sivas Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi Kızıldağı mevkii Ortaköy yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Erzincan'a giden Coşkun Keskin idaresindeki 24 FE 442 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Zübeyde (34), Eda, Semanur (18), Hatice (14) ve Muhammed Emin Keskin (1) ile Songül Akbudak yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartılan Hatice Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar, İmranlı ve Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uğur Yiğit



