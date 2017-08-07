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Sivas'ta hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Sivas'ta takla atarak hurdaya dönen araçta 3 kişi yaralandı.

Sivasta hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

07 Ağustos 2017 11:31
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - Tıkla İzle

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Malatya karayolunda meydana geldi. Gürün'den Sivas'a gelen Kasım Kaya (26) idaresindeki 58 TR 226 plakalı otomobil Taşlıdere Mevkinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan şoför Kaya yara almadan çıkarken, araçta bulunan Canan (39), Emrullah Yasin (20) ve İsmail Hakkı Tanyıldız (17) yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden

Etiketler: kaza, Sivas


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