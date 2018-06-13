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Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Sivasta iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

13 Haziran 2018 22:23

İlk kaza Gürün ilçesi Konakpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Y. (26) idaresindeki 58 LE 043 plakalı otomobil aşırı yağıştan dolayısı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kaza sürücü ile birlikte araçta bulunan Ahmet Y., (21) Turan K., (18) Furkan Can K., (13) Muhammed Y. (25) ve Oğuzhan Y. (16) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'en kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kaza ise Yazyurdu köyü yakınların meydana geldi. Uğur Şevket K. (27) idaresindeki 06 BC 4798 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Rıdvan K. (26) Mustafa K. (24) ve Rıdvan Y. (22) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı..
Yasin Kayacı 

 

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