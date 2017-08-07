Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'dan, Kocaeli'ye giden İhsan Baban (45) yönetimindeki 41 H 4345 plakalı otomobil ile Sönmez Işık (46) idaresindeki HN SO 6262 Almanya plakalı otomobil İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aslan Arda (8), İrem (11), Sıla (16) ve Gülizar Işık (48), Resul (9), Mehmet (33), Şerife (28) ve Meryem Baban (16) yaralandı. Araçlarda sıkışan iki kişi İmranlı Acil Arama Kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi ile Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit