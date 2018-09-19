Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı...

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal D. idaresindeki (55) 58 EA 900 plakalı otomobil ile Kayseri istikametinden gelen Erdem Ç. idaresindeki 34 HHM 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Behsat K. (81) Menşure (55) Mefrune D. (50) yaralandı. Otomobilde sıkışan Behsat K. itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı