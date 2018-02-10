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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivasta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

10 Şubat 2018 22:54

Kaza akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 06 KS 669 plakalı otomobil ile A.S. (19) yönetimindeki 34 TL 2963 plakalı otomobil ilçe girişinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Sivas-Kayseri karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Erhan Aksoy

Etiketler: kaza, Sivas

 

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