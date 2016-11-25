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Sivas'ta kadınlar, şiddeti 'el baskısıyla' protesto etti

Sivas'ta kadınlar, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde' şiddeti mor balonlara beyaz el baskısı yaparak protesto etti.

Sivasta kadınlar, şiddeti el baskısıyla protesto etti

25 Kasım 2016 15:32

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ve yaklaşık 100 kadın katıldı. Program kapsamında stant kuruldu. Stantta görev alan kadınlar vatandaşları aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet gibi konularda bilgilendirerek broşür dağıttı. Daha sonra 'Kadına Yönelik Şiddete Hayır' temasından yola çıkarak mor renkteki balonların üzerine ve siyah panoya kadınlar 'şiddete hayır' demek için beyaz boya ile el baskısı yaptı. Stantlarda kadınlara mor renkte fular dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına konuşan psikolog Döndü Kuzu, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. Kadına yönelik şiddet başta en büyük insan hak ihlalidir. Şefkat kahramanı kadınlara dünyanın hemen her yerinde şiddet en çok öldürme, dayak, tehdit, özgürlüğün kısıtlanması ve aile içi şiddet eylemleriyle rastlanan ortak bir sorun olarak kayıt altına alınmıştır. Şiddet sadece temel haklarının ihlali olmayıp kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilemekte kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsizliği derinleştirmekte her alandaki yaşama katılma haklarını ve becerisini ihlal etmektedir. Diğer yandan kadına yönelik şiddet ayrımcılığı ve eşitsizliği sürekli hale getirmekte olup kadının hayatının denetlenmesinde başvurulan evrensel bir baskı sonucudur" dedi. 

Uğur Yiğit


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