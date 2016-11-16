Kentte sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının tipiye dönüştüğü Sivas-Tokat karayolu 55'inci kilometredeki Çamlıbel mevkisinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Her iki yönden gelen yüksek tonajlı TIR ve benzeri araçlar, zeminde oluşan kar ve buzlanma nedeniyle ilerleyemedi. Yoldan çıkan araçların karayolunu kapatması sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Bazı küçük araçlar ise buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı. Bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Çamlıbel mevkisinde kalan araçların kayma nedeni ile yolun büyük bölümü ulaşıma kapandı. Tokat yönüne giden araçlar trafik ekipleri tarafından Yıldızeli ilçesinde bekletildi. Yalnızca kar lastiği ve zincirli araçlara kısmen izin verilirken, yüksek tonajlı araçların seyrine ise izin verilmedi. İlçe girişinde yüzlerce araçlık kuyruk oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü bölgede, zorunlu olmadıkça bu istikamete gidilmemesi uyarısında bulunuldu. Kar yağışının akşam saatlerinde de etkisini artırabileceği uyarısı yapıldı.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

