Gürün'de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede bir çok köyü yolu ulaşıma kapandı.

Malatya-Kayseri karayolunda kar yağışının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Ekipler, zinciri olmayan araçların geçişine izin vermedi. Kar yağışı ilçede aralıklarla devam ediyor.

Yasin Kayacı

