Diğer
Kategoriler

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivasta kar yağışı etkili oldu

01 Aralık 2016 16:39

Gürün'de havaların soğumasıyla birlikte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede bir çok köyü yolu ulaşıma kapandı.
Malatya-Kayseri karayolunda kar yağışının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Ekipler, zinciri olmayan araçların geçişine izin vermedi. Kar yağışı ilçede aralıklarla devam ediyor. 

Yasin Kayacı
 

Etiketler: kar, Sivas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç