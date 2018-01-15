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Sivas'ta karla mücadele çalışmaları

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sivasta karla mücadele çalışmaları

15 Ocak 2018 17:14

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta merkezde hafif şekilde kar yağışı aralıklarla devam ederken kırsalda ise kar gündelik hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 2, Yıldızeli'nde 8, Şarkışla'da 4 ve Suşehri'nde ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Suşehri- İmranlı ve Kangal-Divriği arasındaki grup köy yollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 10 dozer, 29 destek aracı, 19 yükleyici, 9 kar bıçaklı kamyon ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı ve soğuk havanın devam edeceği uyarısında bulundu.

Nevzat Yücel

Etiketler: kar, Sivas

 

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