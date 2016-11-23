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Sivas'ta konvoy yasağı

Sivas Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentte düğün ve asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapmak yasaklandı.

Sivasta konvoy yasağı

23 Kasım 2016 22:36
Sivas'ta konvoy yasağı - Tıkla İzle

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz yaptığı açıklamada,"İlimizde yapılan düğün, sünnet töreni, asker uğurlamaları, spor müsabakalarında galibiyet gösterileri gibi eğlence merasimlerinde ana caddeler araç konvoyları oluşturduğu, korna çaldığı, egzoz patlatılıp gürültü yapıldığı, gençlerin araçların pencerelerinden sarkmak suretiyle trafik güvenliği ve kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürdüğü gözlemlenmektedir. Ancak yapılan şikayetlerden halkımızın bu durumdan hoşnut olmadığı anlaşılmaktadır. Hastalarımızın, küçük çocuklarımızın, sınava hazırlanan öğrencilerimizin, istirahat etmekte olup yaşlılarımızın olduğu göz önünde bulundurularak halkımızın istirahatini temin etmek maksadıyla valilik makamının emirleri doğrultusunda bu eylemlerde bulunanlar kolluk kuvvetleri tarafından engellenecektir" dedi.

Konvoy yapanlara 2 bin 647 lira para cezası
Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacağını belirten Gürbüz," Kurallara uymayanlara 2981 sayılı trafik kanununun 73. ve 78. maddesi gereği 92 lira, 5326 sayılı kabahatler kanununun 36.maddesi gereği 105 lira ve Sivas Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu'nun Gürültü Kirliliği Başlıklı kararına istinaden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesi gereği 2 bin 450 lira para cezası uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
Alınan karar doğrultusunda trafik ekipleri kent genelinde uygulamalarını arttırdı. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
 

Etiketler: ceza, konvoy


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