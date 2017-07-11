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Sivas’ta korkutan yangın

Sivas’da bir binanın çatı katında çıkan yangının yan binaların çatılarına da sıçraması paniğe neden oldu.

Sivasta korkutan yangın

11 Temmuz 2017 11:45

Sivas’ta Kadıburhanettin Mahallesinde Güvenler Sitesinin A bloku çatı katında başlayan yangın önce binanın çatısına ardından rüzgarın da etkisi ile yan binaların çatılarına sıçradı. Yangın yerine çık sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına başlaması ile üç apartmanda oturan apartman sakinleri evlerinden tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Ardından beş kişi ambulanslarla hastanelere taşındı. Dumandan etkilenen beş kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın neticesinde kontrol altına alınabildi. Olayda yaralanma yaşanmazken maddi hasar olurdu. Mahalle sakinleri yangının başladığı çatı katıda Afgan uyrukluların yaşadığını söylediler. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden


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