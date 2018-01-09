Sivas’ta kuraklık endişesi

Baraj ve göletlerde su seviyesinin düştüğü, ırmak ve nehirlerin kuruduğu Sivas’ta 2018 yılında kuraklık yaşanmasından endişe ediliyor. Sivas’ta yaz aylarında bazı sulama ve içme suyu barajlarında doluluk oranı dörtte bir oranına gerilirken Koru nehri, Tecer ırmağı ve Karacalar barajı su verilemediği için kurumuştu. Şimdi de Yıldız beldesinde bulunan sulama göleti kuruma aşamasına geldi. Göl kenarında bulunan sedef ağaçlarının gövdesinde geçmişten kalan su izleri, göletteki kuraklığının boyutlarını ortaya koydu.

"Türkiye ekonomisini olumsuz etkiler"

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kuraklık endişesi taşıdıklarını belirterek, Sivas’ta yaşanacak kuraklığın tüm Türkiye’deki buğday girdilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi. Çetindağ, “2016 ve 2017 yılı bölgemizde kurak geçmişti. 2018 yılının 1. ayında, zemheri ayda olmamıza rağmen şu anda Sivas’ta ne kar ne de yağmur var. Bu çiftçimizi olumsuz etkileyecektir. Araziye baktığımızda çok büyük sıkıntı gözlemliyoruz. Sivas bir tarım şehri. Ülkemize buğdaycılıkta ve hayvancılıkta önemli katkılar sağlayan bir il. Dileriz hava şartları böyle gitmez. Ama görünen o ki 2018 yılı geçmiş yıllara oranla çok daha kurak geçecek. Bu kuraklık Sivas’ı etkilediğinde Türkiye’nin tarım alanındaki girdilerini de etkileyecek. Fiyatlarında artmasına neden olacak” dedi.

"Tedbir alınmalı"

Çetindağ, kuraklıkla ilgili bilimsel çalışmaların yapılarak çiftçinin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “İlgili kurumların bu ilkim değişikliği ile ilgili biran önce çalışmalar yaparak, çiftçilerimizi neler yapmaları gerektiği konusunda aydınlatmaları gerekmektedir. Son 10 yıla bakıldığında her yıl kuraklık artarak devam ediyor. Buda ilerleyen yıllarda daha da artacağını gösteriyor. Sivas’ta kuraklık yaşanması demek Türkiye’nin buğday da sıkıntısı yaşaması demektir” dedi.

"Baharda su bulunamayabilir"

Hava şartlarının aynı şekilde devam etmesi halinde bahar ayında ciddi su sıkıntısı çekileceğini söyleyen Çetindağ, “Şuanda barajlardaki doluluk oranı 4’te 1 seviyesinde. Bu şekilde devam ederse beklide baharda hiç su bulamayacağız. Barajlarımızın, göletlerimizin çoğu kurdu. Yer altı kaynakları kurdu. Köylerde artık içecek su sıkıntısı baş gösterdi” şeklinde konuştu.