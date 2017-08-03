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Sivas'ta kuş gribi şüphesi!

Sivas'ta telef olan kazda kuş gribi çıkmasıyla yaklaşık bin kanatlı hayvanın itlaf edilmesinin ardından 10 kilometrelik alanda gözetim bölgesi oluşturuldu.

Sivasta kuş gribi şüphesi!

03 Ağustos 2017 10:53

Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada,"İlimiz merkez Kumyurt köyünden yapılan sözlü ihbar üzerine alınan kaz örneklerinden kuş gribi hastalığı çıkması üzerine 3 kilometre çapında Akören, Serpincik ve Kumyurt köylerini içine alan koruma bölgesi ve 10 kilometrelik alanda gözetim bölgesi oluşturulmuştur.

Koruma bölgesinde bulunan hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerde bulunan tüm tavuk, kaz, ördek ve hindiler itlaf edilerek derin çukurlara üzeri kireç dökülerek gömülmüştür. Durumdan ticari kanatlı işletmeler etkilenmemiş yani hastalık çıkışı olmamış sadece hobi amaçlı köy tavukçuluğu yapan işletmelerimiz etkilenmiştir. Hastalık şu an itibariyle lokal olarak seyretmekte ancak gelen tüm ihbarlarda büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada hastalığın tazminatlı bir hastalık olup itlaf edilen tüm hayvanların ücretini yetiştiricilere ödeneceği belirtilerek konuyla ilgili olarak gerekli tüm idari ve fenni tedbirlerin alındığı aktarıldı. 

Uğur Yiğit


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