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Sivas’ta metamfetamin ele geçirildi | Metamfetamin nedir?

Sivas’ta metamfetamin ele geçirildi. Sivas’ın Gürün İlçesi’nde otomobilin çeşitli yerlerinde zulalanmış metamfetamin maddesi polisin dikkatinden kaçmadı. Peki metamfetamin nedir?

Sivasta metamfetamin ele geçirildi | Metamfetamin nedir?

22 Şubat 2018 12:41

Sivas’ın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Van’dan Kayseri istikametine gitmekte olan bir otomobili şüphelenip durduran ekipler otomobilde yaptıkları detaylı aramada, otomobilin farklı yerlerinde zulalanmış 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan H.Z (42) ve Y.D (36) gözaltına alındı. Gürün Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgulamaların ardından, uyuşturucu bulundurma ve uyuştu ticareti yapma suçlamaları ile Gürün Adliyesi’ne sevk edildi.

Uyuşturucu maddeler arasında en tehlikelilerinden birisi olarak görülen metamfetamin, kristal uyuşturucu olarak da biliniyor. Metamfetamin kullanıcısında halüsinasyon etkisi yapıyor.

Metamfetamin nedir?

Metamfetamin (kristal meth), yapısal olarak amfetamine benzeyen, halüsinasyona neden olan uyarıcı nitelikli sentetik bir maddedir.

Diğer bir çok uyarıcı gibi bağımlılık yapan metamfetamin, yapısal olarak amfetamine yakın psikoaktif bir madde olarak değerlendirilmektedir.
 

Yasin Kayacı
 

Etiketler: kristal meth, metamfetamin nedir, sivasta metamfetamin, uyuşturucu

 

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