Sivas'ta ot yangını paniğe sebep oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.30 sıralarında Sivas şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki İmaret köyünde çıktı. Köylülerin kuru otları yakmak istediği sırada alevler boya kalıbı malzemelerine sıçradı. Kısa sürede ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına köylüler müdahale edemeyince Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan boya kalıbı malzemelerini yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Alevlerin köydeki evlere sıçramaması için de köylüler itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu