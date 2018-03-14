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Sivas'ta otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i öğrenci 3 kişi yaralandı.

Sivasta otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

14 Mart 2018 17:23

Kaza, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 48'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. idaresindeki 58 TV 757 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 58 SS 172 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan Ş.B. ile servisteki öğrenci F.D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bazı öğrencilerin gözyaşı döktüğü görüldü. Kazanın meydana geldiği sokakta bulunan Eren apartmanının da duvarı yıkıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

Etiketler: kaza, Sivas

 

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