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Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı
Sivas'ta otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 58 AU 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Y.K., H.K., Z.S., L.Z.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar bulundukları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, 112 sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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