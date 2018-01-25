Sivas'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza 00.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden üniversite yolu istikametine gitmekte olan 34 GC 2623 plakalı sürücüsü belirlenemeyen otomobil sürücüsünün kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Hasan Bircan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Bircan'ın araç içerisinde sıkışan cansız bedeni Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Bekir Hatipoğlu (35) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardında inceleme başlatıldı.

Onur Erden-Veysel Korkmaz