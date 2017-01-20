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Sivas'ta polisten 'şok' uygulama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent meydanında yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 20'ye yakın araç trafikten men edilirken haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.

Sivasta polisten şok uygulama

20 Ocak 2017 23:33

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 polisle kent meydanında şok uygulama yaptı. Çevik kuvvet polisleri ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yüzlerce araçta arama yapılarak plakaları denetlendi. Sürücülerin ise ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 427 lira para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı. Ayrıca tescil belgesi ve trafik sigortası bulunmayan ile teknik şartlara aykırı olan 20'ye yakın araç trafikten men edildi.

Uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bu akşam yaptığımız uygulama şok uygulama, bunu zaman zaman yapıyoruz. Şok uygulamayı ne zaman, nerede, hangi saatlerde yapacağımıza daha önceden karar vermiyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Bu akşamki yaptığımız şok uygulamada 50'ye yakın polis var. Biz bu uygulamayı sistemli olarak özellikle kavşaklarda yapıyoruz. Araçlarla kolaylıkla kavşağa giriyor ancak çıkarken mutlaka polis engeline takılıyorlar. Bu akşam 1 saat içinde 15-20 aracı trafikten men ettik. Aranması bulunan 2 kişiyi yakaladık. Uygulamalarımız bundan sonrada zaman zaman şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek” dedi. 

Hakan Kaleli


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