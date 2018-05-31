Sivas'ta sağanak yağış hayatı felç etti

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kılavuz Mahallesi, Alibaba Mahallesi ve Huzur Mahallesi'nde çok sayıda evi su bastı. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar evlerindeki suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve SİBESKİ ekipleri de evlerdeki suyu vidanjör ile tahliye etti. Sağanak yağış nedeniyle su dolan bahçelerde bulunan kümeslerdeki hayvanlardan bazıları telef oldu. Vatandaşlar kümes hayvanlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Eşyaları su içerisinde kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sağanak yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Uğur Yiğit - Tolga Şardağ

