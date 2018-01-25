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Sivas'ta şelale buz tuttu

Sivas'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan şelale kısmen buz tuttu.

Sivasta şelale buz tuttu

25 Ocak 2018 14:15

Son bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve termometrelerin gündüz eksi 6, gece ise 10'a kadar düştüğü Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı içerisinde bulunan şelale soğuk havanın etkisiyle kısmen kısmen dondu. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nin de yüzeyi kısmen buz tuttu. Kar yağışının kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden

Etiketler: şelale, Sivas

 

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