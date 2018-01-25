Sivas'ta şelale buz tuttu

Son bir haftadır kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve termometrelerin gündüz eksi 6, gece ise 10'a kadar düştüğü Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı içerisinde bulunan şelale soğuk havanın etkisiyle kısmen kısmen dondu. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik Göleti'nin de yüzeyi kısmen buz tuttu. Kar yağışının kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Veysel Korkmaz - Onur Erden