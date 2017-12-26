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Sivas'ta soğuk havada 'basma tor' ile balık avı

Sivas'ta amatör balıkçılar soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta 'basma tor' yöntemiyle balık avlıyorlar.

Sivasta soğuk havada basma tor ile balık avı
Sivas'ta soğuk havada 'basma tor' ile balık avı - Foto Galeri

26 Aralık 2017 10:39
Sivas'ta soğuk havada 'basma tor' ile balık avı - Tıkla İzle

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta amatör balıkçılar, Kızılırmak'a giderek balık avlamaya çalışıyor. Genellikle kış aylarında kullanılan 'basma tor' yöntemiyle balık tutmaya çalışan amatör balıkçılar soğuk havaya aldırış etmeden balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Olta balıkçılığı yapan 54 yaşındaki Ekrem Kılıç Aksaraylı olduğunu kendi memleketinde böyle bir sistemin kullanılmadığını ve İç Anadolu'dan başka bir yerde de 'basma tor' yöntemiyle balık avlandığını görmediğini söyledi.

'Basma tor' yöntemini kış aylarında kullandıklarını anlatan Kılıç, "Diğer oltadan farkı iğneli oltada tek iğne var, bunu suya koyuyorsun üzerinde yem falan yok balığın geldiği zaman balığı alıyorsun. Yemli veya tuzaklı bir sistemi yok. Kış ayların da Kızılırmak'ın bir kısmı buz oluyor ve biz buzu 'basma tor'un sığacağı şekilde kesiyoruz. Buzu kestikten sonra da buzun üstünde avlanıyoruz. Havanın soğuk olmasına rağmen üşümüyorum" dedi. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden

Etiketler: Sivas, soğuk hava

 

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