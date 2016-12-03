Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları Bölge Müdürlüğünde çalışan Ş.G.’nin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan evine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından evde yapılan aramada farklı dönemlere ait bronz, gümüş bakır sikke ve 5 bronz fibula, 5 bronz hac kolu, 2 pişmiş toprak, 4 bronz yüzük, 3 bronz bileklik, 1 bronz kartal figürü, 2 kurşun mühür, 38 pişmiş toprak kalıbı, 1 mermer heykel, 4 bakır kolye ile define aramada kullanılan dedektör cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.

Operasyon sırasında evinde bulunamayan Ş.G.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.