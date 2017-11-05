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Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Sivasta tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

05 Kasım 2017 16:11

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Demirçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Gümüşhane'nin Köse ilçesinde vaizlik yapan ve Kayseri'ye giden Ali Bahadır (35) yönetimindeki 55 GY 970 plakalı otomobil, Burak Cin'in kullandığı 58 AB 401 plakalı tırla kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Rezzan (28), çocukları Ömer Faruk (10), Muhammed Enes (7) ve Cennet Neda Bahadır (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Uğur Yiğit - Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: kaza, otomobil, Sivas, TIR

 

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