Sivas'ta tır kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

İlk kaza İmranlı ilçesi Kayınboğazı mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden Hüseyin Şapçı (40) yönetimindeki 32 AJ 498 dorse ve 32 GE 886 çekici plakalı elma yüklü tır sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada sürücü Şapçı olay yerinde hayatını kaybetti. İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince dere yatağından çıkarılan Şapçı'nın cesedi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı mevkide meydana gelen diğer kazada ise Enver Gürses (54) yönetimindeki 06 JOU 42 plakalı tır, devrildi. Araçta sıkışan Gürses, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince çıkartılarak, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürses burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı mevkide başka bir tır kazasında ise Gazi Özdemir'in (51) kullandığı 19 BF 284 plakalı tır, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Araçta sıkışan Özdemir, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Uğur Yiğit