Diğer
Kategoriler

Sivas'ta tır kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen üç ayrı tır kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivasta tır kazaları: 2 ölü, 1 yaralı

06 Kasım 2017 13:57

İlk kaza İmranlı ilçesi Kayınboğazı mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden Hüseyin Şapçı (40) yönetimindeki 32 AJ 498 dorse ve 32 GE 886 çekici plakalı elma yüklü tır sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Kazada sürücü Şapçı olay yerinde hayatını kaybetti. İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince dere yatağından çıkarılan Şapçı'nın cesedi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aynı mevkide meydana gelen diğer kazada ise Enver Gürses (54) yönetimindeki 06 JOU 42 plakalı tır, devrildi. Araçta sıkışan Gürses, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince çıkartılarak, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürses burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı mevkide başka bir tır kazasında ise Gazi Özdemir'in (51) kullandığı 19 BF 284 plakalı tır, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Araçta sıkışan Özdemir, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince kurtarılarak aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Uğur Yiğit

Etiketler: Sivas, tır kazaları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç