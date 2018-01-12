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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı !

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivasta trafik kazası: 2 yaralı !

12 Ocak 2018 18:56

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Cebrail Uykun idaresindeki (32) 46 EB 097 plakalı otomobil araç yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Uykun ile eşi Tuğba Uykun (30) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, Tuğba Uykun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Kayacı
 

 

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