Diğer
Kategoriler

Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı!

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivasta trafik kazası: 4 yaralı!

17 Temmuz 2017 11:43

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ortaseki köyü yakınlarında İstanbul'dan Gümüşhane'ye gitmekte olan Fahrettin Akhan (60) kontrolündeki 34 EV 2929 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Akhan ile birlikte Kezban, Leyla ve Hicabi Akhan yaralandı.

Yaralılar Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Mehmet Arısal

Etiketler: Sivas, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!