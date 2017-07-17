Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ortaseki köyü yakınlarında İstanbul'dan Gümüşhane'ye gitmekte olan Fahrettin Akhan (60) kontrolündeki 34 EV 2929 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Akhan ile birlikte Kezban, Leyla ve Hicabi Akhan yaralandı.

Yaralılar Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Arısal