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Sivas’ta trafik kazası 4 yaralı.

Sivas’ın Suşehri İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivasta trafik kazası 4 yaralı.

06 Kasım 2017 10:52

Edinilen bilgiye göre kaza; Suşehri ilçesi D100 karayolu ilçe girişi yakınlarında ki kavşakta meydana geldi.

Kazada; Suşehri istikametinden Sivas istikametine giden 58 SH 594 plakalı otomobil ile kavşağa giren 58 M 9446 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola devrilen minibüsün sürücüsü Y. A. (22), minibüste bulunan T. E. (23), ve otomobil sürücüsü Ş.Y. V. (33), ve eşi Ş.V. (35) yaralandılar. Yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüste sıkışan sürücü Y. A. Suşehri Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

Nevzat Yücel

Etiketler: Sivas, trafik kazası

 

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