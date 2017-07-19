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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivasta trafik kazası: 6 yaralı!

19 Temmuz 2017 21:46
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Sivas-Ankara karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan istikametine gitmekte olan Seda Fırat idaresindeki 34 E 9542 plakalı otomobil, Çakmakbeli mevkiinde Mehmet Akış idaresindeki 58 YA 132 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Akış ve Fırat ile araçlarda bulunan Zöhre Akış, Nurettin, Mert ve Melis Fırat yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zöhre Akış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas-Ankara karayolunda ulaşımın bir süre aksamasına neden olan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat Yılmazer
 


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