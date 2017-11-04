Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, saat 16.00’da Ankara karayolu üzerinde bulunan Tokat kavşağında meydana geldi . Ankara istikametinden Sivas’a gitmekte olan C.S. (51) idaresindeki 60 HH 363 plakalı araç, Tokat’tan Sivas’a giden İ.Y. (70) idaresindeki 60 AJ 869 plakalı araçla çarpıştı.. Kazada her iki aracın sürücüsü ve araçta bulunan; İ.Y. (70), Ş.Y. (69), H.E. (40) ve N.K. (48) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise saat 16.30 sularında Ankara Karayolu üzerinde bulunan ilçenin giriş kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden Sivas’a giden S.A. (37) yönetimindeki 38 AP 738 plakalı araç, polis aracına çarparak ters döndü. Polis aracının içinde bulunan Komiser S.İ A. (24) ve polis memuru şoför Ş.A. (22) ve diğer araçta bulunan şoför S.A. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat Yılmazer

