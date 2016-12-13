Zara-Suşehri karayolu üzerinde bulunan Geminbeli tüneli inşaatında saat 17.30 sıralarında tünelde çalışan işçilerin üzerine taş ve kayalar düşerek göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerinden Fuat Ağaç (28), Cihan Dursun (40) ve Mehmet Coşgun (40) yaralandı. Yaralanan işçiler tünelde çalışan diğer işçiler tarafından göçük altından çıkarıldı ve ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Fuat Ağaç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ve Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

