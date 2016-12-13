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Sivas'ta tünel inşaatında göçük: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde tünel inşaatında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Sivasta tünel inşaatında göçük: 1 ölü, 2 yaralı

13 Aralık 2016 21:01
Sivas'ta tünel inşaatında göçük: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Zara-Suşehri karayolu üzerinde bulunan Geminbeli tüneli inşaatında saat 17.30 sıralarında tünelde çalışan işçilerin üzerine taş ve kayalar düşerek göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerinden Fuat Ağaç (28), Cihan Dursun (40) ve Mehmet Coşgun (40) yaralandı. Yaralanan işçiler tünelde çalışan diğer işçiler tarafından göçük altından çıkarıldı ve ambulanslarla Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Fuat Ağaç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ve Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
 

Etiketler: Sivas, tünel inşaatı


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