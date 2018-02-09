Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 ay süreyle yürüttüğü teknik takip sonucu Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber eş zamanlı olarak toplam 9 adrese ve 9 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan temin eden ve satışına aracılık eden şüpheliler E.A., H.T. ve T.S. ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.