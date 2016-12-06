Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta ve okul bölgelerinde uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, kuru sıkı tabanca ile 225 gram bonzai, 292 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 13 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.Y, K.D, M.A.S, H.T, K.İ.E. ve S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Yiğit