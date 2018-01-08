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Sivas'ta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sivas'ta gece yarısı etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivasta yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Foto Galeri

08 Ocak 2018 10:47
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Sivas'ta şehir merkezinde gece yarısı oluşan yoğun sis, sokak lambaları, araç ışıkları ve aydınlatma sistemleri ile birleşince ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek zorluk yaşadıklarını ve bu görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. 

Veysel Korkmaz

Etiketler: sis, Sivas

 

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