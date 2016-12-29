Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsünün şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3’ü Afgan, 34 kişi yaralandı.

Sivasta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı

29 Aralık 2016 08:04

Kaza saat 03.00 sıralarında Sivas-Ankara D-200 karayolu 10’uncu kilometresinde Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Kars’tan Ankara’ya gitmekte olan Ergün Gökçe (52) idaresindeki 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza otobüs sürücüsü Gökçe ile birlikte 3’ü Afgan 34 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralananların bazılarının isimleri şöyle:
"Alper Uçungan, Mehmet Toprak, Caferi Sadık Arığı, Gültekin Yolcu, Şemsettin Alkan, Fatma Alkan, İzzettin Alkan, Tüner Budaklı, Halis Ötünçtemur, Mehmet Can Toptaş, İlyas Uysal, Kubilay Budaklı, Erdal Keleşoğlu, Onur Amran, Tanju Erol, Remzi Ölmez, Mert Gökçe, Tevrat Ölmez, Ergün Gökçe, Emine Ölmez, Ahmet Avcıkya"

Etiketler: Sivas kaza, sivas yolcu otobüsü kaza, Yıldızeli Devlet Hastanesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç