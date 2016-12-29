Kaza saat 03.00 sıralarında Sivas-Ankara D-200 karayolu 10’uncu kilometresinde Kavak köyü yakınlarında meydana geldi. Kars’tan Ankara’ya gitmekte olan Ergün Gökçe (52) idaresindeki 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında şiddetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza otobüs sürücüsü Gökçe ile birlikte 3’ü Afgan 34 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yaralananların bazılarının isimleri şöyle:

"Alper Uçungan, Mehmet Toprak, Caferi Sadık Arığı, Gültekin Yolcu, Şemsettin Alkan, Fatma Alkan, İzzettin Alkan, Tüner Budaklı, Halis Ötünçtemur, Mehmet Can Toptaş, İlyas Uysal, Kubilay Budaklı, Erdal Keleşoğlu, Onur Amran, Tanju Erol, Remzi Ölmez, Mert Gökçe, Tevrat Ölmez, Ergün Gökçe, Emine Ölmez, Ahmet Avcıkya"