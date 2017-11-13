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Sivas'taki motosiklet kazasında ölen genç Tokat'ta toprağa verildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Volkan Arslan, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Sivastaki motosiklet kazasında ölen genç Tokatta toprağa verildi

13 Kasım 2017 13:45

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldi. Bir grup motosikletli seyir halindeyken Volkan Arslan arkadaşlarının video görüntüsünü çekmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Ferhat Türk'ün kullandığı motosiklet, yolun kenarında bekleyen Arslan'a çarptı. Yaralanan 2 genç olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sosyal medyada hesabının künye bölümünde, "Toprak altında düz yatmak için, toprak üstünde dik durmak gerek" sözlerini paylaşan Volkan Arslan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta öğle namazı sonrası Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ali Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Arslan'ın ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.  

Dursun Ekrem Er

Etiketler: motosiklet kazası, Sivas, yıldızeli

 

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