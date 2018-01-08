Sivas’tan Ankara’ya uzanan bir başarı hikayesi

İşitme Engelliler Milli Takım ve Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü Öztürk, 41 yaşında futbola gönül vermiş biri. Sporcu bir aileden gelen Öztürk’ün futbol macerası Ankara’nın Gölbaşı ilçesine geldiğinde de devam etti. Üst üste şampiyonluk başarısını yaşayan Teknik Direktör Mücahit Öztürk, futbol hayatını İHA muhabirine anlattı. Sivas’ta 3-4 yıl geçirdiği futbol hayatının ardından Gölbaşı Belediyespor’da göreve başladığını ifade ederek, "2007-2008 yılında Gölbaşı Belediyesi’nde futbol oynadıktan sonra 2009 yılında yine Gölbaşı Belediyespor’da yardımcı antrenör olarak göreve başladım. Bu serüvenle 2011 yılında Gölbaşı U-14, U- 19 takımlarında çalıştıktan sonra İşitme Engelliler Mili Takımında görev almaya başladım. Milli takımda birçok başarılara ve ilklere imza attık" diye konuştu.

"Milli takım bizlere çok şey kazandırdı"

Dünyada ve Avrupa'da birçok şampiyonluklar kazandıklarını söyleyen Öztürk, "2012 yılında dünya şampiyonluğu, 2015 yılında Almanya’da Avrupa şampiyonluğu 2016 yılında İtalya’da yine dünya şampiyonluğu ve son olarak da Samsun’da yapılan olimpiyat oyunlarında futbol takımımız Olimpiyat şampiyonu olarak peş peşe yenilgi almadan dört şampiyonluk kazandı. Milli takım bizlere çok şey kazandırdı" şeklinde konuştu.

"Engelleri aşacağız"

Engelli sporcularla çalışmanın başka bir duygu olduğunu vurgulayan Mücahit Öztürk, "O engelleri aşmak için biz mücadele ettik. Bu çocuklarla yola çıktığımızda dedik ki ‘Biz engelleri aşacağız’. Bunun üzerine bir ‘Sessiz Çığlık’ diye bir slogan bulduk. Çünkü bu işitme engelliler toplumda kendini ifade etmekte zorluk çeken, işaret dili tercümanları da pek yaygın olmadığı için sesi olduk bu çocukların” değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz 2019"

Olimpiyat şampiyonluğunun ardından yaşadıklarını anlatan Mücahit Öztürk, "Olimpiyat şampiyonluğunun ardından federasyon başkanımız ve yönetimi beni çağırarak, erkek milli takımında şimdiye kadar yaşanabilecek şampiyonlukları kazandırdığımı ve bundan sonra da bayan milli takım teknik direktörü olarak görmek istediklerini söylediler. Birkaç ay önce de göreve başladım. Büyükler kategorisinde 2019 yılında Avrupa Şampiyonası var. 2018 yılında ise İsveç Stockholm’da Avrupa Şampiyonası var. İnşallah bakanlığımız bu anlamda federasyonumuza katkı sağladığı zaman buralara da gideceğiz. Hedefimiz 2019 yılında kızlarımıza derece yaptırmak ve engelli çocuklarımıza dünyada başarıya ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı.

"Başkanlarımıza teşekkür ediyorum, Gölbaşı spor şehri oldu"

Aynı zamanda Gölbaşı Belediyespor Teknik Direktörü de olan Öztürk, "Biz bu yola çıktığımız zaman Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal gençleri spora kazandırmak adına birçok branşın olmasında destekleri oldu. Gençlerin kötü alışkanlıklar edinmemeleri adına spora yönlendirmek için uğraş veriyoruz. Bu bağlamda Gölbaşı spor şehri gibi oldu. Gençlerin heyecanı bizleri de mutlu ediyor. Son dört yılda Gölbaşı’nda spor dalında gelişmeler oldu ve şu anda en çok branşı Gölbaşı barındırıyor” dedi. Öztürk ayrıca destek verdikleri için Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a ve Kulüp Başkanı Hayati Çal’a teşekkür etti.

Hedefleri arasında profesyonel bir takım çalışmak olduğunu belirten Öztürk, 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında bayanlara derece kazandırmanın yanı sıra kariyer olarak bir profesyonel takım çalıştırmak” açıklamasını yaptı. Galatasaraylı olduğunu söyleyen Öztürk, hayalinin birinin de bu takımı çalıştırmak olduğunu vurguladı.

Ayşe Üngör