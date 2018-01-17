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Sivas’tan Erzurum’a kar teşekkürü

Sosyal medya üzerinden Sivas, Erzurum’dan kar istemiş, dadaşlar ise “üç güne yağmazsa kamyonla göndeririz” demişti. Üçüncü günde kar yağdı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Erzurum’a teşekkür etti.

Sivastan Erzuruma kar teşekkürü

17 Ocak 2018 15:38

Sivas’ta son aylarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Kasım sonlarında beklenen karın bir türlü yağmamasına neden oldu. Sivaslıları kuraklık endişesi sararken kimileri kar duası yaptı, Sivas Belediyesi ise sosyal medya üzerinden Erzurum’a seslenerek kar istedi. Sivas Belediyesinin resmi hesaplarından yapılan duyuruda, “Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" denmişti. Erzurum belediyesi tarafından verilen cevapta ise, "Dadaş Yiğido'yu darda koymaz, katmerin tadını çıkar. Bekle yağışa tam üç gün var. 3 güne gelmezse göndeririz sana bir kaç kamyon" denilmişti. Dadaşlar haklı çıktı ve 3. günde Sivas’ta kar yağdı.

Belediye başkanı teşekkür etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, karın nimet ve bereket olduğuna vurgu yaparak, sosyal medya üzerindeki jestlerinden dolayı Erzurum’a teşekkür etti. Aydın açıklamasında şunları söyledi: “Karı büyük bir nimet olarak görmek lazım. Sivas bol kar yağan illerimizden bir tanesi. Normalde Kasım ve Aralık aylarında kar yağmasına rağmen bu yıl 16 Ocak tarihine kadar hemen hemen hiç kar yağmadı. Kar yer altı suları ve tarımsal faaliyetler açısından son derece önemli. Kar bereket ve nimet demek. Yar yağdığı için mutluyuz. Daha çok yağmasını arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sivas ve Erzurum arasında sosyal medya üzerinde güzel bir kar dayanışması ortaya çıktı. Onlar üç gün bekleyin gelmezse biz size göndeririz demişti. Sağ olsun üçüncü günde gönderdiler. Bugün güzel bir kar yağışı ile karşı karşıyayız.”

Sivaslılarda Erzurumlulara teşekkür ederek, nihayet bekledikleri karın yağdığını belirttiler. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden

Etiketler: Erzurum, kar, Sivas

 

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