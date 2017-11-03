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Sivas’tan yerli otomobil için cazip teklif

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yerli ve milli otomobillerin üretileceği tesisin Sivas’ta kurulması halinde, gerekli arazi ve alt yapıyı üstlenip üretilecek ilk 100 otomobili de satın almaya hazır olduklarını söyledi.

Sivastan yerli otomobil için cazip teklif

03 Kasım 2017 10:43

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, milli ve yerli otomobilin üretileceği tesisin Sivas’ta kurulması için cazip bir teklifte bulundu. Aydın tesisin kurulacağı arazi ve alt yapıyı çalışmalarını karşılıksız üstleneceklerini diye getirip aynı zamanda üretilecek ilk 100 otomobile de talip olduklarını duyurdu. Aydın açıklamasında, “Öncelikle yerli ve milli otomobilimiz milletimize hayırlı olsun diyorum. Bu millet bu babayiğitlere sonuna kadar sahip çıkacaktır. Biz ona inanıyoruz. Sivas olarak da eğer araçların üretileceği fabrikayı Sivas’ta kurmak isterlerse gerek alt yapısını gerek arazisini yapmaya talibiz. Ayrıca ilk 100 otomobili Sivas olarak almayı vaat ediyoruz. Ülkemizin her karış toprağı bizim ancak ilk uçağı üreten Nuri Demirağ’ın topraklarında böyle bir otomobilin üretilmesi ayrı bir anlam ve önem taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca Nuri Demirağ’ın hayalini de yerli uçak değil ama yerli otomobil üretilmesi noktasında gerçekleştirmiş olacağız. Böyle bir imalatın Sivas topraklarında yapılması için böyle bir açıklama yaptık, umarım açıklamamız ses getirir umarım bu talebimiz dikkate alınır. Ama hepsinden önemlisi ülke olarak Türkiye olarak kendi otomobilimizi üretecek olmaktan da büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz.”dedi.

Veysel Korkmaz

Etiketler: cazip teklif, Sivas, yerli otomobil

 

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