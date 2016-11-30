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Siverek-Diyarbakır karayolu kar nedeniyle kapandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı, Siverek-Diyarbakır karayolunu ulaşıma kapattı.


30 Kasım 2016 16:34

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Siverek-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla birlikte kontrollü olarak sağlanan trafiğe hazırlıksız çıkan çok sayıda sürücü zor anlar yaşadı.

Zincirsiz yola çıkan bazı sürücüler, yolda seyyar satıcıdan zincir satın alarak araçlarına taktıktan sonra yoluna devam edebildi. Karayolunun 45. kilometresinde tipiye dönüşen kar yağışı yolda buzlanmaya neden olurken, kazaların meydana geldiği bildirildi. Kar ve tipiye hazırlıksız yakalandıklarını belirten sürücüler kar yağışının Karacadağ bölgesinde daha yoğun olduğunu söyledi.

Ahmet Kara isimli vatandaş şunları kaydetti:

"Kar çok güzel yağıyor. Diyarbakır'dan geliyorum şu an ama Siverek-Diyarbakır yolu şu an kapalı durumda. Dumburlu mevkinde yollar kapalı ve kazalar vardı. Bir taksi ve kamyon şarampole devrilmişti. Yolun kapalı olmasından dolayı uzun süre bekledik. O bölgede kar daha fazla yağıyordu. Belediye araçları gönderdi, yolu açıp tuz attılar. Biz de yol biraz açılınca hemen yola devam ettik."
Kış lastiği takmadan ve zincirsiz yola çıkan bazı sürücülerin araçları yolun kenarına çekerek bekledikleri görüldü.

Cuma Sarı
ŞANLIURFA 


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