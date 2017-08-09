Diğer
Kategoriler

Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı

Şanlıurfa'nın Sivirek ilçesinde Zaza dil, kültür ve tarihini yaşatmak için dernek kuruldu.

Siverek Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği açıldı

09 Ağustos 2017 13:44

Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği Siverek şubesi açıldı. Atatürk Bulvarı'nda açılışında bir araya gelen vatandaşlar, Zaza dili üzerine bir süre sohbet etti. Dernek Başkanı Mahmut Güzen, Zaza'ların kendi dil ve kültürlerini yaşatmak için örgütlendiklerini söyledi. Dernek çalışmalarını ekip olarak yürüteceklerini belirten Mahmut Güzen, "Halkımızın ile birlikte dilimize ve kültürümüze hizmet edenlerin yanında olmak istiyoruz. Amacımız Unesco'nun kaybolan diller listesinde yer alan Zazaca'nın kaybolmasını önlemektir. Bunu da en temelden yani çocuklarımızdan başlayarak yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde kutlama mesajları arasına Zaza dilini de eklemesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Güzen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın buna hassasiyet göstermesi biz Zaza halkını sevindirdi. Bizler, diller Allah'ın ayetleridir şiarıyla hareket ederek sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Dernek açılışına İsveç'te yaşayan ve Koyo Berz olarak bilinen Zaza dili yazarı Cuma Arslan'ın yanı sıra dernek yöneticileri ile bazı vatandaşlar katıldı. 

Cuma Sarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!